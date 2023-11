POL-HB: Nr.: 0689 -Fahrerflucht nach schwerem Verkehrsunfall

Polizei Bremen

Fahrerflucht nach schwerem Verkehrsunfall

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 23.11.2023, 15:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Walle ist am Donnerstagnachmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete mit seinem Auto, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf dem Waller Ring in Richtung Osterfeuerberger Ring unterwegs. Auf Höhe eines Fahrradgeschäftes kurz vor dem Waller Bahnhof fuhr plötzlich ein Unbekannter mit seinem schwarzen Golf von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und rammte den Audi, so dass dieser gegen eine Bushaltestelle geschoben wurde. Dort prallte das Auto gegen einen auf den Bus wartenden 45-Jährigen, ein weiterer Passant konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten und blieb unverletzt. Der 45 Jahre alte Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi wurde stark beschädigt und auch am Wartehäuschen entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Golfs flüchtete anschließend, eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell