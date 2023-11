POL-HB: Nr.: 0686--Ergebnisse der Sicherheitsbefragung im Bundesland Bremen

Polizei Bremen

Das Landeskriminalamt Bremen befragte von Mai bis Juni 2022 knapp 29.000 Menschen in Bremerhaven und in Bremen zum Thema Sicherheit. Die Polizei wollte wissen, wie sicher sich die Menschen in ihrer Stadt fühlen. Fast die Hälfte der Angeschriebenen nahm im letzten Jahr an der repräsentativen Sicherheitsbefragung teil. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Zufriedenheit mit der Wohngegend

Eine große Mehrheit ist zufrieden im Umfeld des eigenen Zuhauses, sieben von zehn Personen bewerten den sozialen Zusammenhalt in ihrer Nachbarschaft als hoch. Etwa genauso viele schätzen Unordnungserscheinungen in ihrer Wohngegend als eher gering ein.

Bevölkerung vertraut Polizei und fühlt sich sicher

Die Menschen in Bremerhaven und Bremen haben generell ein hohes Vertrauen in ihre Polizei und eine positive Meinung. Acht von zehn der Befragten bewerten das Handeln der Polizistinnen und Polizisten als professionell, neun von zehn berichten positiv über das Verhalten der Polizei. Über 90 Prozent geben an, dass Polizistinnen und Polizisten bürgerfreundlich sind. Sieben von zehn Personen, die im Jahr 2021 mit der Polizei Kontakt hatten, waren damit sehr zufrieden. Falls der letzte Kontakt persönlich erfolgt ist, fand dieser mehrheitlich statt, als die Befragten unterwegs waren oder auf einer Dienststelle der Polizei. Die Polizei wird als hilfsbereit, vertrauenswürdig, ansprechbar und kompetent beschrieben. Die Erreichbarkeit ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Thema, an dem weiter gearbeitet werden sollte. Mehrheitlich wünschen sich die Menschen mehr Informationen zur Kriminalitäts- und Sicherheitslage.

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Fußstreifen

Eine Mehrheit von über 55 Prozent bewertet die Präsenz von Streifenwagen als "genau richtig". Ein Großteil der Befragten wünscht sich aber mehr Fuß- und Fahrradstreifen.

Sicherheitsgefühl tagsüber sehr hoch, nachts geringer

Knapp 96 Prozent der Befragten geben an, sich am Tag sicher zu fühlen. In der Nacht hingegen fühlen sich nur 76 Prozent sicher. Über 60 Prozent der Befragten in Bremen fühlen sich an bestimmten Orten besonders unsicher. In Bremen fühlen sich die Menschen in Tenever, im Ostertor, in der Bahnhofsvorstadt sowie in den Stadtteilen Gröpelingen, Vegesack und Walle besonders unsicher. Das Sicherheitsgefühl wird unter anderem vom Alter und Geschlecht der Befragten beeinflusst.

Jede zweite Person in 2021 Opfer einer Straftat

Insgesamt wurde im Jahr 2021 mehr als jede zweite befragte Person Opfer einer Straftat. Männer waren dabei häufiger als Frauen und Jüngere öfter als ihre älteren Mitmenschen betroffen. Die häufigsten Straftaten (knapp 24 Prozent) waren Diebstahlsdelikte, gefolgt von Betrug (18 Prozent) und Sachbeschädigung (knapp 14 Prozent). Ein Drittel aller Straftaten wurden von den Befragten angezeigt, zwei Drittel der Anzeigenden waren mit der Anzeigenaufnahme zufrieden. Die Polizistinnen und Polizisten wurden als freundlich, schnell und kompetent beschrieben.

Polizeipräsident Dirk Fasse: "Das außerordentlich große Interesse an der Befragung mit einer hohen Rücklaufquote zeigt, wie wichtig vielen Menschen die Sicherheit in ihrer Stadt ist. Die Ergebnisse der Sicherheitsbefragung überraschen mich positiv und ich danke der Bevölkerung für ihr Vertrauen in die Polizei Bremen. Die geäußerte Kritik nehmen wir ernst und sehen sie als Ansporn, unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern - für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger."

Mit der ersten so umfangreichen Sicherheitsbefragung im Land Bremen konnten durch die hohe Beteiligung viele relevante Informationen erhoben und somit eine wichtige Grundlage für weitere detailliertere Auswertungen und Analysen geschaffen werden. Mithilfe dieser sollen Handlungsbedarfe identifiziert und bearbeitet werden, um die Polizei noch stärker an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger auszurichten.

Durch zukünftige Sicherheitsbefragungen können Trends und Entwicklungen aufgezeigt sowie analysiert und das sogenannte Dunkelfeld im Land Bremen weiter aufgehellt werden.

Die detaillierte Sicherheitsbefragung finden Sie unter https://www.inneres.bremen.de/dokumente/berichte-24169.

