POL-HB: Nr.: 0684--Junge stürzt aus Fenster

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Hakenwehrstraße Zeit: 21.11.23, 16 Uhr

Am Dienstagnachmittag fiel ein zweijähriger Junge aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Blumenthal. Das Kleinkind musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Nach augenblicklichem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

Der Zweijährige war mit seiner Mutter in der Wohnung in der dritten Etage. Am Nachmittag fiel der Junge aus dem Fenster und stürzte etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe. Alarmierte Rettungskräfte versorgten das schwer verletzte Kind und betreuten die unter Schock stehende Mutter. Anschließend musste der Junge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Gegenwärtig liegen keine Hinweise vor, dass der Zweijährige durch Fremdeinwirkung aus dem Fenster stürzte.

