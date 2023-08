Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Motorradunfall

Harztor (ots)

Im Ortsteil Netzkater, an einem bekannten Bikertreff, kam es am Sonntag gegen 13.55 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Fahrer eines Audi ersten Ermittlungen zu Folge einen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße 81 in Richtung Ilfeld unterwegs war. Durch die Kollision beider Fahrzeuge stürzte der 41-jährige Kraftradfahrer und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 81 für mehrere Stunden gesperrt.

