POL-HB: Nr.: 0691 --Polizeifahrzeug besprüht

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 23.11.2023, 15:30 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in Walle ist am Donnerstagnachmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete mit seinem Auto, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf dem Waller Ring in Richtung Osterfeuerberger Ring unterwegs. Auf Höhe eines Fahrradgeschäftes ...

