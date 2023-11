Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0690 --Zwei verletzte Kinder nach Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 23.11.2023, 16:50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurden in Blumenthal zwei vier und fünf Jahre alte Kinder von einem Auto erfasst. Beide Kinder kamen mit zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Kinder überquerten gemeinsam mit der Mutter gegen 16:50 Uhr die Fußgängerampel an der Kreuzung Lüssumer Straße/Fresenbergstraße. Dabei liefen die Kinder einige Meter vor der Mutter. Der 40-jährige Fahrer, der laut übereinstimmender Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt rot hatte, fuhr mit seinem Mercedes Vito Tourer in den Kreuzungsbereich ein und fuhr die Kinder an. Er gab an, grün gehabt zu haben. Das vierjährige Kind wurde durch den Aufprall einige Meter durch die Luft geschleudert. Die Fünfjährige wurde vom Außenspiegel des Mercedes im Gesicht getroffen. Beide wurden mit Gehirnerschütterung, Prellungen und mehreren Schürfwunden zur Weiterbehandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell