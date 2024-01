Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 22. Januar 2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Tankstellen-Überfall: 14-Jähriger ermittelt / Suche nach unbekanntem Mittäter - Dreieich

(lei) Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Freitagabend in der Eisenbahnstraße (200er-Hausnummer) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Offenbach nun gegen einen erst 14 Jahre alten Tatverdächtigen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Der Jugendliche, so die bisherigen Erkenntnisse, soll die Tankstelle gegen 21.15 Uhr gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen betreten und dann offensichtlich als "Schmieresteher" fungiert haben. Der Mittäter hatte die Kassiererin in der Zwischenzeit unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und sich die ausgehändigte Barschaft in eine mitgebrachte grün-weiße Plastiktüte packen lassen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung der Oisterwijker Straße.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten den 14-Jährigen aufgrund der Videoüberwachung vor Ort jedoch rasch identifizieren und ihn noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde auch die durch ihn offensichtlich getragene Tatbekleidung aufgefunden und sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach seinem Komplizen fahnden die Ermittler weiter. Er soll mit geschätzten 15 bis 18 Jahren nur unwesentlich älter als der 14-Jährige gewesen sein. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke der Marke "Nike", einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle (an den Seiten sind die Buchstaben "A" und "Y" zu erkennen) sowie einer Wollmütze. Zudem hatte er einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen. Weitere Hinweise zu ihm sowie zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 22.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell