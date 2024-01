Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW-Fahrer verlor Kontrolle und krachte in drei parkende Autos

Langen (ots)

1. BMW-Fahrer verlor Kontrolle und krachte in drei parkende Autos - Langen

(cb) Am späten Donnerstagabend verlor ein 20-Jähriger in der Nördlichen Ringstraße (einstellige Hausnummern) die Kontrolle über seinen weißen BMW und krachte in drei parkende Autos. Der BMW-Fahrer war gegen 23.30 Uhr in Langen unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glatteis mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und hierbei einen roten Toyota, einen blauen Ford sowie einen schwarzen BMW beschädigte. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 38.500 Euro.

Offenbach, 19.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

