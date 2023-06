Polizei Hagen

POL-HA: Rangelei um Handy mündet in häusliche Gewalt

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt gab es zwischen einem Ehepaar eine Rangelei um ein Handy, im weiteren Verlauf schlug ein 29-Jähriger seiner Frau mit der Faust in das Gesicht. Der Streit eskalierte am Donnerstag (29.06.) gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Die Hagenerin war zuvor von ihrem Mann geschubst worden, neben mehreren Faustschlägen auf die Stirn zog der 29-Jährige seiner Frau auch an den Haaren. Die Hagenerin verständigte die Polizei und berichtete, dass es bereits im September zu einer häuslichen Gewalt zu ihrem Nachteil kam. Ihr Ehemann gab an, dass seine Frau ihn während der Rangelei am T-Shirt gezogen sowie an den Armen gekratzt habe. Er habe ihr deshalb zwei Mal mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Die Polizei verwies den 29-Jährigen der Wohnung und erteilte ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige. Die leicht verletzte Hagenerin lehnte eine ärztliche Untersuchung ab. Die Dienststelle für Kriminalprävention/Opferschutz wird Kontakt zu ihr aufnehmen. (arn)

