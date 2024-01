POL-OF: Hinweis auf Schwerlastkontrolle: Polizei führt Geschwindigkeitsmessung durch

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Stadt und Landkreis Offenbach 1. Tatverdächtiger flüchtete und sprang in den Main: Festnahme und anschließende Haft - Offenbach (cb) Am Montagabend soll ein 35-jähriger Mann, gegen 22.15 Uhr, nach einem verbalen Streit mit mehreren Personen die Tür zu einem Kiosk in der ...

mehr