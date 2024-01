POL-OF: Tatverdächtiger flüchtete und sprang in den Main: Festnahme und anschließende Haft - Offenbach; Rad gestohlen und geortet: Tatverdächtiger ausfindig gemacht - Offenbach und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Landkreis Offenbach

1. Tatverdächtiger flüchtete und sprang in den Main: Festnahme und anschließende Haft - Offenbach

(cb) Am Montagabend soll ein 35-jähriger Mann, gegen 22.15 Uhr, nach einem verbalen Streit mit mehreren Personen die Tür zu einem Kiosk in der Ziegeleistraße (40er Hausnummern) beschädigt haben. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Verdächtige vor seinen aufgebrachten Kontrahenten und sprang schließlich in den Main. Beamte der hinzugezogenen Wasserschutzpolizei retteten den Mann kurze Zeit später aus dem Main. Da der 35-Jährige stark unterkühlt war, musste er zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Wenige Stunden nach seiner Rettung aus dem Main konnte der 35-Jährige bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab jedoch, dass er sich vermutlich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der wohnsitzlose Mann mit auf das Revier genommen. Am Dienstagmorgen erließ das zuständige Amtsgericht ein Abschiebehaftbefehl. Der 35-Jährige verbleibt nun bis zur Abschiebung in sein Heimatland in einer Justizvollzugsanstalt.

2. Rad gestohlen und geortet: Tatverdächtiger ausfindig gemacht - Offenbach

(fg) Die Ortungsfunktion eines gestohlenen E-Bikes führte die Polizei am Mittwoch zu einer Wohnung in der Senefelderstraße, in der der mutmaßliche Dieb vorläufig festgenommen wurde. Die Frau des Radbesitzers hatte das Zweirad am Dienstagabend zwischen 20.30 und 22 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Berliner Straße (250er Hausnummern) abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Nach dem Training stellte sie den Diebstahl fest. Am Mittwoch folgte die Alarmierung der Polizei und im weiteren Verlauf die Festnahme des 35 Jahre alten Tatverdächtigen. In den Räumlichkeiten des Mannes konnte lediglich der Rahmen des E-Bikes aufgefunden werden. Wo die restlichen Teile verblieben sind, ist nun unter anderem Teil der Ermittlungen. Auf den 35-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

3. Gegen eine Mauer gefahren und dann geflüchtet - Seligenstadt

(cb) Einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte ein Unbekannter, als er am Montag, zwischen 12 und 14 Uhr, mit seinem Wagen gegen eine Grundstücksmauer in der "Mittelbeune" (50er Hausnummern) fuhr und diese beschädigte. Die Polizei in Seligenstadt bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 18.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

