POL-OF: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und geflüchtet

Autobahn 66 / Gründau (ots) - (fg) Am Dienstagabend ereignete sich auf der Autobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Gründau-Lieblos in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos und ein Sattelauflieger beteiligt waren. Die 18-jährige Lenkerin eines VW sowie ihre 20-jährige Mitfahrerin kamen im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein ...

mehr