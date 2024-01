POL-OF: Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich - Hanau; Wer fuhr gegen geparkten BMW - Maintal und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich - Hanau

(fg) Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landstraße / Burgallee entstand. Infolgedessen sucht die Polizei nun nach Zeugen, um die Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens zu klären. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 42 Jahre alter Mann aus Maintal in seinem Dacia Logan gegen 17.15 Uhr auf der Landstraße von der Philippsruher Allee kommend und überquerte die Ampelanlage an der Einmündung zur Burgallee. Eine 20 Jahre alte Frau aus Hanau befuhr in ihrem schwarzen Peugeot die Burgallee und bog nach links in die Landstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 20-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Sie kam daher in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach Angaben der beiden Unfallbeteiligten soll die jeweilige Ampel "Grünlicht" angezeigt haben. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Hanau unter der Rufnummer 06181 10012-0.

2. Wer fuhr gegen den schwarzen BMW? - Maintal

(cb) Am Mittwochvormittag parkte ein 50-jähriger Maintaler seinen schwarzen BMW in der Schäfergasse (20er Hausnummern). Als er nach wenigen Minuten, gegen 11.20 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Radkastens auf. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um entstandenen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Maintal nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Winterliche Straßenverhältnisse: BMW-Fahrer verlor Kontrolle über Wagen - Niederdorfelden/Wachenbuchen

(fg) Offenbar aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse verlor ein BMW-Fahrer am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 872 zwischen Niederdorfelden und Wachenbuchen die Kontrolle über seinen Wagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 50-Jährige gegen 16.30 Uhr in seinem 5er BMW auf der Kreisstraße unterwegs, wurde aus einer dortigen Kurve getragen und schleuderte letztlich in einen Graben. Der Lenker des BMW konnte seinen Wagen offensichtlich unverletzt sowie eigenständig verlassen. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

