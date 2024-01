Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen; Wegschild beschädigt: Stadt informiert und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Autos kollidieren im Kreuzungsbereich: Wer fuhr bei Rot? - Hanau

(cb) An der Kreuzung Lamboystraße /Oderstraße stießen am Montagnachmittag ein VW und ein Mercedes zusammen. Kurz nach 16 Uhr war ein 43-jähriger Mann auf der Lamboystraße in Richtung Innenstadt unterwegs und missachtete nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung das Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 57 Jahre alten Mercedes-Lenker, der aus der Oderstraße kam und nach eigenen Angaben bei Grünlicht an der Ampel nach links in Richtung Bundesstraße 8 abbiegen wollte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizei in Hanau zu melden.

2. Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen - Bruchköbel

(fg) Auf zwei hochwertige Fahrräder hatten es Unbekannte abgesehen, die am Dienstagvormittag in ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Straße "Am Römerbrunnen" eingedrungen sind. Zwischen 7 und 11 Uhr betraten die Täter den Garten und begaben sich im Anschluss offenbar gezielt zur dortigen Gartenhütte. Anschließend öffneten die Unbekannten die Gartentür und nahmen die beiden Räder mit. Offenbar nutzten die Einbrecher einen Schraubendreher, den sie am Tatort zurückließen. Dieser wurde sichergestellt und wird nun nach entsprechenden Spuren untersucht. Bei der Beute handelt es sich um ein schwarzes E-Bike von Giant sowie ein schwarzes Mountainbike von Focus. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Außenspiegel abgefahren und geflüchtet - Gelnhausen

(cb) Am Dienstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Mühlenstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Fiat 500 und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr wurde der schwarze Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Hierdurch wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgetrennt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Die Polizei in Gelnhausen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

4. Wegschild beschädigt: Stadt informiert - Bad Orb

(fg) In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte unter anderem einen Wegweiser in der Nähe des Bahnhofes von Bad Orb von einem Holzpfosten gerissen. Zudem wurden im Bereich Burgring/Wendelinusstraße/Quellenring mehrere Mülleimer sowie Sitzbänke in die Orb geworfen. Die Stadt wurde umgehend über die Vorfälle informiert. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

Offenbach, 17.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen