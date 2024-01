Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Explosion und Brand in Wohngebäude

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Mittwochmittag (17.01.2024) in einem Gebäude an der Katzenbachstraße zu einer Explosion gekommen. Mehrere Zeugen meldeten die Explosion gegen 13.20 Uhr bei den Notrufnummern der Polizei und der Rettungsleitstelle. Rund ein Dutzend Streifenbesatzungen waren im Einsatz, sperrten den Bereich ab und leiteten den Verkehr um. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen, eine 58 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell