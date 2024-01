Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Protestaktionen der Landwirte im Cuxland - heutiges Versammlungsgeschehen - Blockaden und Versammlungen am morgigen Freitag erwartet

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am heutigen Donnerstag kam es nur zu einem geringen Versammlungsaufkommen im Bereich der B495 in Osten und der B73 im Bereich der Ostebrücke in Hechthausen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, allerdings war ein Durchfahren der Strecken jederzeit möglich.

Für den morgigen Freitag wurden wieder umfangreichere Versammlungsaktionen angekündigt. Im Innenbereich des BAB-Kreisels Cuxhaven soll es hierbei eine Versammlung mit über 100 Traktoren geben. Ein Durchfahren des Kreisels, mit Ausnahme der Zufahrt zum Hafen, soll gewährleistet sein. Rettungswege werden jederzeit freigehalten. Eine Blockade der Zufahrt zum Hafen durch die Stadt im Bereich Am Bahnhof und Neufelder Straße ist nicht geplant. Die Versammlung soll gegen 05:00 Uhr beginnen und bis in die Abendstunden andauern.

Der Polizeiinspektion Cuxhaven liegen weiter Informationen vor, dass es am Freitag bereits in den Nachtstunden wieder zu Blockaden an den Autobahnanschlussstellen der BAB27 kommen soll. Verkehrsteilnehmer sollten sich hierbei auf erhebliche Behinderungen einstellen. Weitere Protestaktionen an allen wichtigen Verkehrsverbindungen, zum Beispiel der B73, der B495, der B71, der B437 oder auch der L135, sind ebenso möglich. Gesicherte Hinweise hierauf gibt es derzeit jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell