POL-CUX: Protestaktionen der Landwirte im Cuxland - Lagefortschreibung

Landkreis Cuxhaven. Am heutigen Mittwoch (10.01.2024) kam beziehungsweise kommt es wieder zu Demonstrationen der Landwirte. Wie bereits berichtete befindet sich eine Versammlung im Bereich der B73 in Altenbruch. Eine weitere Versammlung befindet sich in Cuxhaven an der Zufahrt zum Hafengebiet (Am Bahnhof/Neufelder Straße). Nach derzeitigem Stand werden diese Versammlungen noch bis in die Abendstunden andauern.

Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen gibt es derzeit nicht. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern. In der gesamten Woche sollen weitere Demonstrationen stattfinden. Gerade im Bereich der Hauptverkehrsstrecken wie der BAB27, der B73 oder der B495 muss daher mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wir werden fortlaufend über das Presseportal als auch über den Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) unter dem Account der Polizei Cuxhaven mit dem Hashtag #bauernproteste informieren.

