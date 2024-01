POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am gestrigen Dienstag (09.01.2024) kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes "Combi" am Feldhofplatz in Beverstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrzeugführerin eines schwarzen BMW der 5er Reihe soll hierbei einen geparkten PKW Audi A4 beschädigt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Beverstedt (Telefon 04747 931730) zu ...

