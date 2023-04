POL-AC: Videobeobachtung am Kaiserplatz im Aufbau

Alsdorf/Herzogenrath (ots) - In der Nacht zu Dienstag (18.04.2023) beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter mehr als zehn Autos im Nordkreis. In der Dechenstraße in Herzogenrath-Merkstein ist aktuell von vier zerkratzten Autos aus dieser Nacht die Rede, in der Franzstraße in Alsdorf-Schaufenberg von sieben Fahrzeugen. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die in der Montagnacht verdächtige ...

mehr