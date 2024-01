Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (16.01.2024) einen 21-Jährigen in der Klett-Passage überfallen. Der junge Mann war dort gegen 22.00 Uhr unterwegs, als er auf eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern traf. Die Männer forderten das Fast Food des Mannes, welches er kurz zuvor gekauft hatte und drohten ihm Gewalt an. Als sich der 21-Jährige weigerte, das Essen herauszugeben entriss ihm einer der Männer eine Flasche mit einem Softdrink, die er in seiner Jacke hatte. Als sich mehrere Zeugen näherten flüchteten die unbekannten Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Einer der Männer war etwa 180 Zentimeter groß, schlank und trug eine schwarze Daunenjacke mit auffälligen Nähten, eine schwarze Strickmütze und weiße Kopfhörer. Ein Komplize war ebenfalls etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine schwarze Softshell- oder Daunenjacke mit blauweißen Applikationen an der Schulter. Beide hatten einen leichten Oberlippenbart. Ein dritter Unbekannter war etwa 190 Zentimeter groß und hatte eine weiße Jacke an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.

