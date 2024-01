Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Fahrgast festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (14.01.2024) einen 28 Jahre alten Mann am S-Bahn-Halt Rohr festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültigen Fahrausweis gefahren und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige war gegen 18.30 Uhr in der S 3 Richtung Backnang unterwegs, als er am Bahnhof Oberaichen die Tür versperrt haben soll, sodass die Bahn nicht weiterfahren konnte. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und des Prüfpersonals kontrollierten den Mann daraufhin und stellten fest, dass er keinen gültigen Fahrausweis hatte. An der Haltestelle Rohr soll der 28-Jährige versucht haben, aus der Bahn zu flüchten und soll dabei mit einer vollen Bierflasche in Richtung eines 23-jährigen Fahrkartenprüfers, der ihn verfolgte, geschlagen haben. Kurz darauf gelang es den Mitarbeitern, den Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Der 28-Jährige mit somalischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (15.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

