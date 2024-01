Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Samstagabend (13.01.2024) am Mailänder Platz eine 19 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 19-Jährige war am Samstag gegen 18.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft, als sich ihr drei unbekannte Männer näherten. Einer der Männer streifte mit der Hand das Gesäß der Frau. Ein Anderer schlug ihr auf den Po. Als die 19-Jährige die drei Männer lautstark konfrontierte antworteten diese auf Englisch und flüchteten. Die Geschädigte wandte sich daraufhin an die Security des Einkaufzentrums und informierte die Polizei. Bei den drei Unbekannten handelte es sich um Männer zwischen 25 und 30 Jahren. Einer der Männer hatte schwarze Haare, einen Vollbart, sowie eine große Nase und große Ohren. Er trug einen schwarzen Mantel und eine dunkle Hose. Ein Anderer trug eine grau melierte Mütze, eine schwarze Daunenjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, blauweiße zerrissene Jeans und schwarze Schuhe. Der dritte Unbekannte hatte schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

