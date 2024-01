Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Firma eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (15.01.2024) in die Räume einer Firma an der Charlottenstraße eingebrochen. Ein Passant entdeckte gegen 01.30 Uhr eine offene Eingangstür und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass an der Tür Aufbruchspuren vorhanden waren und durchsuchten die Räume, ohne jemanden anzutreffen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

