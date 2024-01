Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tannenbaum angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.01.2024) einen Weihnachtsbaum an der Hirschstraße angezündet. Die Täter steckten vermutlich zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr den Baum in Brand. Ein Zeuge entdeckte den noch qualmenden Baum und verständigte die Polizei. Durch die Hitze rissen drei Fensterscheiben an einer nahen Gebäudewand. Nach ersten Ermittlungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

