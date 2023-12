Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B 198 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots)

Am 24.12.2023 gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der B 198, zwischen den Ortschaften Stolpe und Möllenbeck ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Gegenwärtig geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus: Der Fahrer eines PKW Opel Corsa befuhr die B 198 aus Richtung Stolpe kommend in Richtung Möllenbeck. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der Fahrer mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der PKW geriet nach dem Aufprall in Brand. Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem brennenden PKW befreien und verstarb an der Unfallstelle. Die Identität des Fahrers, der sich alleine im PKW befand ist noch nicht vollständig geklärt. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen 64-jährigen Mann aus der Region handelt. Zur Bekämpfung des Brandes waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Die B 198 musste bis 25.12.2023, ca. 01:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9500,-Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung der Identität des Fahrers aufgenommen Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

