Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger kollidierte mit Fahrzeug und verletzte sich leicht; Gartenhütte aufgehebelt und Beute gemacht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fußgänger kollidierte mit Fahrzeug und verletzte sich leicht - Hanau

(cb) Ein 44 Jahre alter Hanauer überquerte am Freitag die Julius-Leber-Straße an einem Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß mit einem blauen Fahrzeug kam. Der Kleinwagen mit HU-Kennzeichen soll sich, gegen 12.35 Uhr, aus Richtung Mühltorweg dem Fußgänger genähert haben und diesen, während des Überquerens des Zebrastreifens, mit seinem linken Außenspiegel am rechten Ellenbogen berührt haben. Hierbei zog sich der Hanauer leichte Verletzungen zu. Der etwa 30 bis 40-jährige Fahrzeugführer, mit dunkler Winterjacke und Wollmütze bekleidet, setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der 06183 91155-0 entgegen.

2. Gartenhütte aufgehebelt und Beute gemacht - Hanau

(fg) Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Schwalbenstraße waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zugange, hebelten eine dortige Gartenhütte auf und nahmen ein Fahrrad, eine Kettensäge, eine Heckenschere sowie einen Laubbläser mit. Möglicherweise hatten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt. Die Eindringlinge verübten ihre Tat zwischen 1 und 8 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 19.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell