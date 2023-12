POL-FR: "Geisterfahrer" auf der BAB 98 bei Lörrach - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montag, den 25.12.2023 rückten die Feuerwehr und die Polizei mehrfach zu brennenden Fahrzeugen in Weil am Rhein, Ortsteil Haltingen aus. Bereits gegen 03:10 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem brennenden Motorroller in der Heldelinger Straße aus. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen durch eine unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Der ...

