Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 21.01.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Zwei Fahrzeuge überschlagen sich - Autobahn 45

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in Höhe der Anschlussstelle Langenselbold-West zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben fuhr ein Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen aus noch ungeklärter Ursache einem anderen Mercedes aus Butzbach auf. Der Butzbacher geriet daraufhin ins Schleudern und stieß hierbei mit einem Opel zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge, wobei der Opel auf dem Dach zum Liegen kam. Die drei Fahrzeugführer sowie zwei Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Autobahn 45 war für mehr als fünf Stunden voll gesperrt.

Offenbach am Main, 21.01.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

