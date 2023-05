Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / Albrechtstraße;

Unfallzeit: 15.05.2023, 19.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 20 Jahre alter Niederländer aus Enschede war mit seinem Wagen gegen 19.00 Uhr auf der Ochtruper Straße in Richtung Ochtrup unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung mit der Albrechtstraße von Grün auf Rot wechselte, bremste die vor ihm fahrende 40-Jährige. Der nachfolgende Enscheder prallte nach ersten Erkenntnissen nahezu ungebremst auf ihr Auto. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Gronauerin aus ihrem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell