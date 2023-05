Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Speiseeis und Geld gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Wieferthook;

Tatzeit: zwischen 14.05.2023, 13.30 Uhr, und 15.05.2023, 09.00 Uhr;

Aus einem Hofladen in Gronau-Epe haben Unbekannte Waren und Geld gestohlen. Am Sonntag entwendeten die Täter zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr Speiseeis, in der Nacht zum Montag kam es zum Diebstahl von Bargeld aus einer Kassette. Der Tatort liegt am Wieferthook. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlung. Erst am Donnerstag vergangener Woche war es wie berichtet zu einem ähnlich gelagerten Vorfall in dem betreffenden Hofladen gekommen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell