POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 20.01.2024

Polizeipräsidium Südosthessen

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 20.01.2024

Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach

1. Sauna in einer Gartenhütte abgebrannt - Offenbach

Am Freitagabend wurde gegen 21.30 Uhr in der Kleingartenanlage nahe der Erlenbruchstraße eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Durch Feuerwehr und Polizei konnte vor Ort schließlich eine Gartenhütte in Vollbrand festgestellt und gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Bei der Ursachenermittlung konnte der hinzugeeilte Eigentümer helfen. In der Hütte befand sich zuvor eine Sauna, welche nach dem Betrieb vermeintlich überhitzte.

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Geisterfahrt verhindert - Langenselbold

Ein schnelles Eingreifen einer Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold verhinderte vermutlich eine "Geisterfahrt" auf der A 45 bei Langenselbold. Am frühen Samstagmorgen konnte die Streifenbesatzung gegen 07.05 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Langenselbold-West einen schwarzen Golf beobachten, der von Neuberg kommend, links abbog. Die 55-jährige Fahrerin wollte wohl auf die A 45 in Richtung Hanau auffahren. Allerdings befolgte sie nicht die Richtungsvorgaben und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an den Verbotsschildern vorbei. Die Streife reagierte zügig und konnte mit Blaulicht und Martinshorn den Golf erreichen und die Falschfahrt nach etwa 50 Metern noch vor der Auffahrt zur Autobahn im Ansatz beenden. Das Verkehrsaufkommen war in diesem Moment gering und so wurde niemand konkret gefährdet. Die Fahrerin aus Weiterstadt räumte ein, dass sie ihren Irrtum wohl zu spät bemerkt habe. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Offenbach am Main, 20.01.2024

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell