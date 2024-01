Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bagger geklaut; Wer trat die Ladentür ein? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Bargeld geraubt: Kriminalpolizei sucht Duo - Mühlheim a. M.

(fg) Zwei Unbekannte im Alter von 25 bis 30 Jahren haben am Dienstagnachmittag einen 25 Jahre alten Mann aus Mühlheim im Bereich der Unterführung der S-Bahn-Station in der Dammstraße ausgeraubt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs nun übernommen und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 25-Jährige auf dem Weg zur Arbeit und beabsichtigte gegen 13.30 Uhr mit der S-Bahn nach Frankfurt am Main zu fahren. Am Treppenabgang (Unterführung) traten die beiden Männer an diesen heran. Einer soll sich von hinten genähert und dem 25-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten haben. Sein Komplize habe sich dem Mühlheimer in den Weg gestellt, diesem gedroht und ihn aufgefordert, das Geld aus dem mitgeführten Trolley zu übergeben. Zudem schlug der 1,85 bis 1,90 Meter große Unbekannte dem Mühlheimer ins Gesicht und in den Bauch. Anschließend flüchteten beide Täter über den aus der Unterführung in Richtung Lämmerspiel. Der Geschädigte erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen am Hals und einen Cut an der Lippe. Die beiden Räuber, die jeweils eine normale Statur hatten, trugen bei der Tatausführung Einweghandschuhe. Zudem waren beide mit einer schwarzen Sporthose bekleidet. Einer hatte ein Tattoo auf seinem rechten Handrücken. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Bagger geklaut - Dietzenbach

(cb) Von einem frei zugänglichen Abstellplatz in der Alfred-Nobel-Straße (10er Hausnummern) wurde durch bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag,16 Uhr und Montag ,16 Uhr, ein Bagger der Marke CAT im Wert etwa 10.000 Euro geklaut. Die Polizei nimmt an, dass das Arbeitsgerät mit einem Anhänger abtransportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

3. Hinweise erbeten: Schwarzer Audi zerkratzt - Hainburg

(cb) Die Polizei in Seligenstadt sucht einen Unfallverursacher, der zwischen Sonntag, 14.30 und Montag, 12.45 Uhr, einen im Edith-Stein-Weg (10er Hausnummern) abgestellten schwarzen Audi beschädigte. Ersten Erkenntnissen nach wurde der SUV vermutlich im Vorbeifahren auf der linken Fahrzeugseite im Bereich des Fahrzeughecks zerkratzt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

4. Wer trat die Ladentür ein? - Seligenstadt

(cb) Die Eingangstür zu einem Ladengeschäft in der Aschaffenburger Straße (30er Hausnummern) wurde am Sonntag, zwischen 2.30 und 3.30 Uhr, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die bis dato unbekannte Person, vermutlich unter Alkoholeinfluss, mehrfach gegen den Glaseinsatz der Tür getreten hatte und dadurch einen Schaden von etwa 400 Euro verursachte. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine Hose mit Reflektionsstreifen. Im Anschluss an die Tat flüchtet die Person in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

5. Zeugensuche nach Mülltonnenbrand in der Stormstraße - Seligenstadt

(fg) Sachbeschädigung durch Feuer lautet der Straftatbestand, weswegen die Polizei in Seligenstadt nun ermittelt. Am frühen Dienstagmorgen gerieten zwei an eine Garage angrenzende Mülltonnen in der Stormstraße (einstellige Hausnummern) auf bisher unbekannte Weise in Brand. Die Wand der Garage und ein Holzzaun wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 800 Euro. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.15 Uhr. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 23.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell