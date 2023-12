POL-EL: Geeste - Einbruch in Baucontainer

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster einer Schule am Fahnenweg in Papenburg. Ob die Täter in das Gebäude in das Gebäude gelangt, wird derzeit ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

