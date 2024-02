Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trio beraubt Fußgänger; Auto überschlägt sich auf Parkplatz: zwei Personen schwer verletzt

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: Scheiben von Wartehäuschen wurden zertrümmert - Großkrotzenburg

(jm) Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Samstag ein Bushaltestellenhäuschen in der Lindenstraße beschädigt. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerschlugen die Täter die drei rückwärtigen Glasscheiben des Wartehäuschens. Ein Zeuge hatte die Beschädigungen am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, festgestellt und die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen waren die Scheiben am Freitag noch intakt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro. Die Regionale Ermittlungsgruppe Hanau sucht nun den oder die Täter wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I.

2. Trio beraubt Fußgänger - Großkrotzenburg

(jm) Ein Trio hat am frühen Samstagmorgen zwei Fußgänger im Bereich Bahnhofstraße/ "Spitzwiese" angegangen und ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse geraubt. Gegen 2.20 Uhr waren der 24 und 26-Jährige zunächst im Bereich Bahnhofstraße/"Wahlersee" unterwegs, als sie von drei Unbekannten angesprochen wurden. Nach ersten Erkenntnissen sprühten diese unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung der beiden jungen Männer und gingen sie anschließend körperlich an. Die Auseinandersetzung soll sich über die Straße "Wahlersee" bis hin zur Einmündung "Spitzwiese" zugetragen haben. Anschließend stahlen sie das Mobiltelefon sowie das Portemonnaie und liefen mit ihrer Beute in Richtung "Spitzwiese" davon. Kurz darauf konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung das gestohlene Mobiltelefon unweit des Tatortes in der Straße "Im Buchengewann" auffinden. Die beiden Geschädigten wurden zunächst im Rettungswagen behandelt und kamen anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zwei der Unbekannten waren 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Der kleinere Täter hatte einen dunklen Jogginganzug an. Der größere Räuber hatte braune lockige Haare mit Undercut und einen Kinnbart. Der dritte Komplize war 1,70 bis 1,75 Meter und trug eine Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Auto überschlägt sich auf Parkplatz: zwei Personen schwer verletzt -Bundesautobahn 66/Parkplatz Kinzigtal

(cb) Ein 46 Jahre alter Mann und seine elfjährige Tochter waren am Sonntagnachmittag mit ihrem weißen Ford auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda unterwegs, als es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Unfall kam. Der Kleinwagen kam gegen 14.50 Uhr am Beginn des Parkplatzes Kinzigtal von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem großen Stein. In der Folge überschlug sich der Fiesta und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Vater und Tochter erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser. An dem Kleinwagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

4. Wer flüchtete nach dem Unfall? - Gelnhausen

(cb) Die Polizei in Gelnhausen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, zwischen 7 und 12 Uhr ereignete, Zeugen. Ein 56-jähriger Mann aus Brachttal parkte seinen schwarzen VW Tiguan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Zum Weißen Rein" im Bereich der einstelligen Hausnummern. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den VW und beschädigte dadurch die komplette Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten der Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

