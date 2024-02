Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Jugendliche zündeten Unrat an; Verkehrsschild auf Fahrbahn gelegt: Polizei sucht Zeugen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Lagerhalle - Offenbach am Main

(jm) Einbrecher drangen am Sonntagmorgen gewaltsam in eine Lagerhalle in der Merianstraße ein und hatten es offenbar auf Mobiltelefone abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten drei Unbekannte zwischen 3.30 und 4.30 Uhr auf das umfriedete Gelände. Anschließend verschafften sie sich Zugang zur Halle. Die Täter nahmen eine noch unbekannte Anzahl an Handys mit. Nach Zeugenangaben flüchteten die Diebe mit einem weißen Transporter. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Unfallflucht: Wer beschädigte den blauen BMW? - Offenbach

(cb) Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Wochenende in der Geleitstraße (90er-Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag,14.30 Uhr, die vordere Stoßstange sowie den Kotflügel der Fahrerseite eines blauen BMW und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 060 8098 510-0 entgegen.

3. Zwei Jugendliche zündeten Unrat an - Obertshausen

(cb) Die Feuerwehr Obertshausen konnte am Samstag das Ausbreiten eines Feuers in der Böhmerwaldstraße verhindern; dort sollen zwei Jugendliche auf einem verlassenen Firmengelände Unrat zusammengetragen und dann angezündet haben. Die dadurch entstandene Rauchsäule veranlasste mehrere Nachbarn den Notruf zu wählen. Beim Erblicken der herbeigeeilten Streife flüchteten die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren vom Firmengelände. Sie konnten jedoch schnell durch die Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden anschließend mit auf die Polizeistation genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Eltern übergeben. Laut Angaben der eingesetzten Kräfte vor Ort ist kein Sachschaden entstanden. Auf beide Teenager kommt nun jeweils ein Strafverfahren zu.

4. Zeugensuche: Wer sah die Auseinandersetzung an der Bushaltestelle? Dreieich/Götzenhain

(jm) Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Sonntagabend nach einem Faschingsumzug im Hainer Weg ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 18.35 Uhr gingen Notrufe über eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich einer dortigen Bushaltestelle ein. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen an der Haltestelle. Eine Gruppe lief danach weiter, kam wenig später zurück und soll Pfefferspray gesprüht haben. In der Folge kam es, nach ersten Angaben, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war die Gruppe, die offenbar Reizstoff eingesetzt hatte, bereits geflüchtet. Durch den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts klagten im Nachhinein mehrere Personen über Beschwerden und mussten teilweise im Rettungswagen behandelt werden. Über die flüchtige Personengruppe liegt derzeit keine nähere Beschreibung vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und entsprechende Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0 geben können.

5. Verkehrsschild auf Fahrbahn gelegt: Polizei sucht Zeugen - Rodgau/Weiskirchen

(fg) Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Samstagmorgen in der Hainhäuser Straße im Bereich der 10er-Hausnummern ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Gegen 6.40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger in seiner schwarzen C-Klasse die Von-Weber-Straße in Richtung der Hainhäuser Straße. Beim Abbiegevorgang habe der 30-Jährige ein lautes Krachen und Schleifgeräusch wahrgenommen. Im Zuge der darauffolgenden Nachschau fiel dem Mann aus Rodgau auf, dass sich unter seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild inklusive Rohrpfosten verkeilt hatte. Er habe daraufhin das Verkehrsschild unter seiner vorderen Stoßstange hervorgezogen und es auf dem Gehweg abgelegt. Offenbar hatte ein Unbekannter das Schild samt Rohrpfosten zuvor auf die Straße gelegt und somit ein Hindernis bereitet. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

6. Wer fuhr gegen den weißen Opel? - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Ostendstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem weißen Opel Meriva. Dieser war in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen die linke Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Anwohnerin gegen Mitternacht einen lauten Knall gehört. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm telefonisch unter 06104 6908-0 entgegen.

7. E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Egelsbach

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in eine Tiefgarage in der Straße "Brückengärten" eingedrungen und entwendeten aus einem dortigen Fahrradabteil ein E-Bike des Herstellers "Ghost". Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Das hochwertige E-Bike war am Hinterrad mittels Schloss gesichert; daher müssten die Unbekannten das Rad davongetragen haben. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 12.02.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell