Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 10.02.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Seitenscheibe eingeschlagen - Dreieichenhain

Am Freitag, gegen 17 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in der Schillerstraße, in Höhe der 40er Hausnummer, die Seitenscheibe eines weißen Ford mit Friedberger Kennzeichen ein und entwendete hieraus eine Bauchtasche mit verschiedenen persönlichen Gegenständen.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer hat den Einbrecher beobachtet? - Dietzenbach

Über ein Dachfenster gelangte am Freitagabend ein unbekannter Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Nordweststraße, in Höhe der 40er Hausnummern. Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, flüchtete der Einbrecher über die Terrassentür. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Handwerkerfahrzeug - Rodenbach

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr und Freitag, 19.00 Uhr in der Alzenauer Straße, in Höhe der 20er Hausnummern, in den Mercedes eines Handwerkers ein und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. An dem weißen Vito entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Stehlgut hatte ein Wert von circa 8.000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 10.02.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell