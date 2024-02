Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen: Mehrere Verstöße festgestellt;Zeugen gesucht: Faustschlag ins Gesicht;Autoknacker flüchtet mit rotem Kleinwagen und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrskontrollen: Mehrere Verstöße festgestellt - Hanau

(jm) Die Beamtinnen und Beamten der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste führten am Donnerstagabend stationäre sowie mobile Verkehrskontrollen im Bereich Hanau durch. Der Fokus lag dabei auf Alkohol und Drogen. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr zogen die Ordnungshüter etliche Verkehrsteilnehmer in der Aschaffenburger Straße/Christopher-Kolumbus- Straße heraus. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet. Sechs weitere Autofahrer mussten sich wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Während der Kontrolle untersagten die Beamten in zwei Fällen die Weiterfahrt und legten die jeweiligen Fahrzeuge wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz still. Bei den mobilen Kontrollen stellte eine Zivilstreife einen Opel-Astra Fahrer fest, der offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der 21-Jährige musste anschließend mit zur Dienststelle und eine Blutprobe abgeben. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer wegen Verdachts der Urkundenfälschung ein. Insgesamt kontrollierten die Schutzleute 60 Fahrzeuge und 96 Personen. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

2. Zeugen gesucht: Faustschlag ins Gesicht - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, die am Donnerstagabend in der Röderstraße unterwegs waren und Hinweise zu einem Angriff auf einen 20-jährigen Hanauer geben können. Der Mann kam gerade aus dem City-Center und lief mit seinem Vater und seiner Schwester zum Parkplatz in der Röderstraße, als ein dunkelfarbiger Opel Corsa langsam an ihnen vorbeifuhr. Auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs stieg anschließend ein Mann aus und ging auf den 20-Jährigen zu. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Unbekannte ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Hierbei wurde die Brille des 20-Jährigen beschädigt und er erlitt eine Schwellung im Gesicht. Im Anschluss stieg er wieder in den Opel ein und das Auto brauste davon. Der Kleinwagen fuhr schließlich in Richtung Grüner Weg davon. Der Unbekannte ist 20 bis 22 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und er hatte kurze braune Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Zeugensuche nach versuchtem Raub - Niederdorfelden

(jm) Zu einem vereinbarten Autoverkauf in der Straße "Hinter dem Hain" erschienen zwei Unbekannte am Donnerstagabend nicht mit der zuvor abgemachten Summe Bargeld, sondern mit einem Reizstoffsprühgerät. Nach ersten Erkenntnissen trafen sich gegen 20.30 Uhr der aus Osthessen stammende 24-jährige Geschädigte mit den vermeintlichen Käufern in Höhe eines Friedhofes. Nach Angaben des Osthessen ging ein etwa 1,90 Meter großer Mann ihn unvermittelt körperlich an und ein etwa 1,65 Meter große Komplize sprühte zudem mit einem Reizstoffsprühgerät in seine Richtung. Anschließend flüchteten die Männer ohne Beute. Sie waren 20 bis 25 Jahre alt. Einer hatte eine schmale Statur sowie einen Vollbart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Bändeln. Der kleinere Täter trug ein Oberteil mit Kapuze und weiße Schuhe. Das Duo war in Begleitung einer weiteren Person, von der keine Personenbeschreibung vorliegt. Der 24 Jahre alte Mann und seine Begleiterin wurden bei dem Vorfall verletzt und anschließend in einem Rettungswagen behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Autoknacker flüchtet mit rotem Kleinwagen - Rodenbach

(jm) Ein Unbekannter mit dunkler Kleidung und einer Basecap machte sich am Freitagmorgen an einem Mercedes Sprinter in der Kinzigstraße zu schaffen. Gegen 0.40 Uhr öffnete der Täter die Schiebetür des geparkten Wagens in Höhe der einstelligen Hausnummern und gelangte ins Fahrzeuginnere. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sah den Mann mit einem roten Kleinwagen in Richtung Leipziger Straße davonfahren. Noch ist unklar, ob der Täter auch Gegenstände mitgenommen hat. Weitere Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Mehrere mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Main-Kinzig-Kreis

(cb) Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen führten Beamte der Polizeistation Bad Orb mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Mühlheim am Donnerstag im Stadtgebiet von Bad Soden-Salmünster und Bad Orb durch. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Weinstraße 35 Fahrzeuge und 41 Personen. An dieser Kontrollstelle wurden vereinzelte Ordnungswidrigkeiten sowie Fahrzeugmängel geahndet. Später fanden von 15.30 bis etwa 17.30 Uhr noch mobile Kontrollen im Stadtgebiet von Bad Orb statt, bei denen letztlich 17 Fahrzeuge und 23 Personen durch die Polizei angehalten und unter die Lupe genommen wurden. Die in beiden Kontrollen durchgeführten Atemalkoholtests sowie Drogenvortest waren erfreulicherweise alle samt ohne Auffälligkeiten.

Die Überprüfungen der Ordnungshüter setzten sich auch in der Dunkelheit fort: In der Nacht zu Freitag hatten die Orber Polizisten gemeinsam mit den Kollegen aus Gelnhausen in Bad Soden-Salmünster zwei weitere stationäre Verkehrskontrollstelle in der Spessartstraße sowie der Thermalstraße aufgebaut. An beiden Kontrollstellen wurden insgesamt 48 Autos angehalten und kontrolliert. In der Thermalstraße wurde eine 37 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Verkehr gezogen, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und bei der ein Atemalkoholtest über 1,1 Promille anzeigte. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Die Ordnungshüter stellten bei den mehrstündigen Kontrollen verschiedene Verkehrsverstöße fest, diese mündeten teilweise in einer mündlichen Verwarnung, einer Mängelanzeige oder es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrollen wurden durchweg positiv von den Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen.

Offenbach, 09.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell