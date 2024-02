Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Wer waren die unbekannten Eierwerfer?; Wer schrammte den grauen Volvo und flüchtete? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Wer waren die unbekannten Eierwerfer? - Dietzenbach

(lei) Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sowie eine verschmutzte Hauswand hinterließen Unbekannte am frühen Freitagmorgen an einem Wohnhaus in der Thomas-Mann-Straße. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Verursachern. Der Hausbesitzer hatte gegen 1.50 Uhr die Polizei verständigt, da er zunächst einen "Schlag" vernommen und bei der Nachschau im Außenbereich festgestellt hatte, dass mehrere Eier großflächig gegen die Fassade auf der Rückseite des Hauses geworfen wurden. Deren Reinigung dürfte nun mit einigem Aufwand verbunden sein. Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

2. Diebe stahlen Stromkabel - Mühlheim am Main

(jm) Diebe waren in der Nacht zum Freitag auf einer Baustelle in der Industriestraße zugange. Zwischen 18 und 4 Uhr entfernten die Täter einen Teil des Bauzaunes und gelangtes auf das Grundstück. Anschließend brachen sie die Tür zu einem Rohbau auf und nahmen daraus unter anderem Stromkabel mit. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

3. Einbruch in Schule - Seligenstadt

(jm) Einbrecher drangen in der Nacht zum Donnerstag in eine Schule in der Einhardstraße ein. Zwischen 17 und 7.10 Uhr verschafften sich die Täter zunächst unbefugt Zugang zum Schulgelände und hebelten anschließend eine Tür zum Inneren auf. Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam eine Bürotür und durchsuchten den Raum. Ob die Täter Gegenstände mitgenommen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wer schrammte den grauen Volvo und flüchtete? - Seligenstadt

(cb) Wer schrammte den grauen Volvo, verursachte dadurch einen Schaden von etwa 3.000 Euro und flüchtete dann? Das fragt die Polizei und sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Unfallflucht in der Steinheimer Straße (30er Hausnummern) geben können. Der Volvo wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8.05 Uhr am Straßenrand geparkt. Der Fahrzeugbesitzer musste bei seiner Rückkehr, gegen 18.15 Uhr, feststellen, dass der Autospiegel seines Volvos auf der Fahrerseite abgefahren und zudem die Fahrertür beschädigt war. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 09.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell