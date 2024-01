Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Fehlalarmierung führt zu größerem Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Schulverbund Oberndorf (31.01.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine Fehlalarmierung durch das Schulsicherheitssystem des Schulverbundes Oberndorf am Neckar hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften an den dort vorhandenen Schulen geführt. Der gegen 13.40 Uhr noch während der Mittagspause ausgelöste Schulalarm wurde durch die Schulleitung des Gymnasiums am Rosenberg unverzüglich an die Polizei weitergeleitet. Diese rückte sofort zusammen mit Rettungskräften mit mehreren Streifen zur Schule aus. Bei der unverzüglichen Kontaktaufnahme mit der Schulleitung ergaben sich keine Hinweise auf einen Echtalarm. Dennoch überprüften polizeiliche Interventionsteams vorsorglich sämtliche Schulgebäude und Schulräume des Schulverbundes mit Gymnasium, Grund- und Werkrealschule, der "Ivo Freud" Schule, der Karl Widder Schule sowie eine neben dem Schulverbund liegende Musikschule, in welchen sich bei Alarmauslösung insgesamt noch vier Schulklassen und mehrere Lehrer in Ihren Klassenzimmern befanden. Während der Überprüfung der Schulgebäude kümmerten sich Betreuungsteams der Polizei zusammen mit Betreuern des Rettungsdienstes um anwesenden Schüler und Lehrer die auch nach der Mittagspause wieder zu den Schulgebäuden wollten. Die noch in den Schulen befindlichen Schüler wurden nach und nach aus den Schulgebäuden gebracht und mit den verständigten Eltern an einer nahegelegenen Sammelstelle zusammengeführt. Bürgermeister Matthias Winter organisierte zudem einen Bustransfer für die Schüler. Gegen 17 Uhr konnte der eventuell durch einen technischen Defekt ausgelöste Alarm als Fehlalarm bestätigt und die Maßnahmen aufgehoben werden. Mit der Schulleitung wird noch überprüft, was zu dem Fehlalarm geführt hat.

