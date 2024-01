Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Weseke - Zwei Einbrüche in Weseke

Weseke (ots)

Tatort: Weseke, (1) Kotten Büsken, (2) Pfarrer-Nergen-Straße;

Tatzeit: (1) zwischen 12.01.2024, 10.00 Uhr, und 13.01.2024, 17.00 Uhr, (2) zwischen 12.01.2024, 16.30 Uhr, und 12.01.2024, 18.50 Uhr;

Unbekannte drangen gewaltsam in zwei Wohnhäuser in Weseke, am Kotten Büsken und an der Pfarrer-Nergen-Straße, ein. Die Täter machten sich jeweils an den Terrassentüren zu schaffen und stiegen ein. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Häuser. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell