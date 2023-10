POL-DA: Bensheim: Kabeltrommeln mit Kupferdraht entwendet/Wer hat den Abtransport bemerkt?

Büttelborn (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (21.10.) und Montagmorgen (23.10.) wurden durch Kriminelle von einem auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße abgestellten Mercedes alle vier Räder abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung rund 4000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau, Telefon ...

