POL-WAF: Kreis Warendorf/Münster. Trecker kommen am Donnerstag (11.1.) aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Gütersloh, Steinfurt und Warendorf nach Münster - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Am Donnerstag (11.1.) wird erneut eine große Anzahl an Landwirten bei einer Trecker-Demo mit bis zu 2.000 Fahrzeugen - zum Großteil Treckern - erwartet. Wie bereits am Montag (8.1.) richtet sich der Protest gegen aktuelle Beschlüsse der Bundesregierung zur Streichung von Subventionen für landwirtschaftliche Betriebe.

Um 15:30 Uhr werden die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer an verschiedenen Einfallstraßen von Münster erwartet. Sie kommen mit ihren Fahrzeugen aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Gütersloh Steinfurt und Warendorf sowie aus Münster. Bei dem gesamten Konvoi werden derzeit bis 2.000 Fahrzeuge erwartet. Der Aufzug wird sich von den großen Zufahrtsstraßen in Richtung des Schlossplatzes bewegen und am Schlossplatz entgegenkommen. Anlassbezogene Abweichungen sind möglich. Anschließend verlassen die Trecker den Aufzug wieder über die Ausfallstraßen. Ein Ende des gesamten Aufzugs ist für 20:30 Uhr geplant.

Die Polizei schützt die Wahrnehmung des Versammlungsrechts und wird den Aufzug begleiten. Um die erwartbaren Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren, wird die Polizei verstärkt im Einsatz sein und Verkehrsmaßnahmen durchführen. Dennoch müssen sich Münsteranerinnen und Münsteraner auf volle Straßen einstellen. Die Polizei rät, die Bereiche am Donnerstag mit Fahrzeugen zu meiden und diese großräumig zu umfahren. Insbesondere der Bereich rund um das Schloss wird besonders durch die Versammlung betroffen sein. "Seien Sie auch zu Fuß und mit dem Fahrrad besonders wachsam und folgen Sie den Anweisungen der Polizei", empfiehlt der Einsatzleiter Volker Wittenbreder. "Wir rechnen mit einem noch höheren Verkehrsaufkommen als am Montag. Bringen Sie Geduld mit."

Weitere Informationen und wichtige Hinweise zu dem Einsatz erhalten Sie auch auf der Internetseite der Polizei Münster https://muenster.polizei.nrw/artikel/aktuelle-informationen-zur-bauernprotestwoche und auf den Social-Media-Kanälen. Ab Donnerstagmorgen (11.1., 7 Uhr) wird ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0251 275-1017 freigeschaltet.

