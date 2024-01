POL-BOR: Maria-Veen - Fenster aufgehebelt

Velen (ots) - Tatort: Velen, Prozessionsweg; Tatzeit: 12.01.2024, zwischen 16.45 Uhr und 22.00 Uhr; Unbekannte drangen am Freitag gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf dem Prozessionsweg ein. Sie hebelten zwischen 16.45 Uhr und 22.00 Uhr ein Küchenfenster auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus. Zur Diebesbeute lagen bei Anzeigenaufnahme noch keine Angaben vor. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / ...

