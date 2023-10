Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Raubtat in Oststeinbek gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 02.10.2023 - Oststeinbek

Bereits am Montagabend (02.10.2023) kam es in der Schulstraße in Oststeinbek zu einer Raubtat zum Nachteil eines Ehepaares.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten gegen 19.10 Uhr zwei unbekannte männliche Personen die Wohnanschrift eines Ehepaares in der Schulstraße auf. Sie trugen dabei mehrere Postpakete, so dass es den Anschein erweckte, dass es sich hier um Paketzusteller handelte.

Das Ehepaar (23 und 27 Jahre alt) wurde von diesen Unbekannten in ihren Räumlichkeiten bedrängt und körperlich attackiert, um einer Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld Nachdruck zu verleihen.

Nachdem die Täter dies erlangten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Vossredder.

Das Ehepaar blieb unverletzt.

Sie konnten beschrieben werden als ca. 20 bis 30 Jahre alt.

Einer sei ca. 185 cm groß und von schlanker Statur. Er trug schwarze Kleidung und eine Art Warnweste in Gelb. Weiterhin habe er kurze schwarze Haare, einen Dreitage-Bart getragen und einen braunen Hautteint.

Der zweite Täter sei ca. 175 cm groß gewesen. Auch er trug schwarze Kleidung, dabei einen Kapuzenpullover. Er habe ebenfalls schwarze Haare und einen Dreitage-Bart getragen, dazu war seine Haut gebräunt.

Sie sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter führen können. Relevant sind auch Hinweise auf die mögliche Benutzung eines Fahrzeuges im Bereich Vossredder. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

