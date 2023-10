Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.10.2023 - Lauenburg

Heute Vormittag kam es an der Kreuzung Basdower Weg/ L200/ Steindamm in der Nähe von Basedow zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 08:20 Uhr eine 51- jährige Frau aus der Nähe von Lauenburg mit einem PKW Opel den Basedower Weg von Lütau kommend in Richtung Basedow. An der Kreuzung kurz vor Basedow wollte sie nach links auf die L200 in Richtung Witzeeze abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte sie an der Kreuzung nicht mehr stoppen und bog ab. Hierbei musste sie einem vorfahrtsberechtigten LKW ausweichen und verlor beim Ausweichmanöver die Kontrolle über den Opel. Das Fahrzeug prallte gegen einen Stein auf der Grünfläche neben der Kreuzung. Die 51-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein bei der Unfallaufnahme freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Die Opel- Fahrerin wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

