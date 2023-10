Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 02.-03.10.2023 -

In den vergangenen zwei Tagen ist es im Kreis Stormarn, im Ahrensburger Bereich, zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Siek - Im Hansdorfer Weg versuchten Unbekannte am 03.10.2023 zwischen 10.00 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Brunsbek - In den Abendstunden des 02.10.2023 zwischen 17.00 Uhr und 22.55 Uhr kam es in der Straße Langenhof zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Objekt ein.

Todendorf - Zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr drangen Unbekannte am Dienstagabend, trotz Anwesenheit der Bewohner, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Altenfelder Straße ein.

Hammoor - Am 03.10.2023, gegen 20.15 Uhr, meldete sich der ortsabwesende Hauseigentümer bei der Polizei, da er über sein Handy zwei Personen beim Eindringen in die Räumlichkeiten seiner Doppelhaushälfte in der Straße Wurth angezeigt bekommen habe. Diese seien über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Objekt gelangt. Beschrieben werden konnten die Täter als männlich und dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 04102/809-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell