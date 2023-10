POL-RZ: Zeugen und Beteiligte nach Unfall gesucht

Ratzeburg (ots) - 04. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 02.-03.10.2023 - In den vergangenen zwei Tagen ist es im Kreis Stormarn, im Ahrensburger Bereich, zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Siek - Im Hansdorfer Weg versuchten Unbekannte am 03.10.2023 zwischen 10.00 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Brunsbek - In den Abendstunden des 02.10.2023 ...

