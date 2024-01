Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hammereisenbach, L180, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei verletzte Personen und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der L180 (31.01.2024)

Hammereisenbach, L180 (ots)

Zwei verletzte Personen und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 180 zwischen Wolterdingen und Hammereisenbach ereignet hat. Eine 73-jährige Skoda-Fahrerin war auf der L180 von Wolterdingen in Richtung Hammereisenbach unterwegs. An der Einmündung auf die Hauptstraße bog die Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi eines 23 Jahre jungen Mannes. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

