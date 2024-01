POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer steht unter Drogeneinfluss (30.01.2024)

Singen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Thurgauer Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Innenräume des Ladens. Während einer der beiden Täter an der Tür "Schmiere" stand, entwendet der andere aus ...

mehr