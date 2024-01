Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Thurgauer Straße - Polizei sucht Zeugen (30.01.2024)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Thurgauer Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Innenräume des Ladens. Während einer der beiden Täter an der Tür "Schmiere" stand, entwendet der andere aus dem Kassenbereich diverse Zigarettenschachteln, brach die Kasse auf und stahl das darin befindliche Bargeld, ehe beide Täter mitsamt der Kassenschublade flüchteten.

Zeugen, die gegen 1 Uhr Verdächtiges im Bereich des Sultan Imbisses beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

